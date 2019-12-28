Неделю назад Киеве Кабмин решил усилить меры борьбы с нелегальным игорным бизнесом. После этого полиция в один день прикрыла все точки, где он работал.

Впрочем, для индустрии азартных игр не в новинку работать в подполье. Особенно, если продолжают помогать силовики. "Страна" проверила, выполняется ли решение Кабмина.

Пускают своих и по "паролям"

Круглосуточно сияющие вывески во всех игорных заведениях Одессы погасли, полиция и СБУ каждые сутки рапортует, сколько очередных салонов закрыто и сколько аппаратуры конфисковано. Но, несмотря на победные реляции силовиков, возможность поиграть в азартные электронные игры все равно есть. За двое суток мы объехали несколько десятков закрытых игорных залов в Одессе и убедились, что большинство из них просто перешло на подпольное положение. То есть продолжают работать, но уже под "черным флагом".

На дверях очередного "Космолота" на жилмассиве Таирово болтаются обрывки бумажной пломбы с какими-то печатями. Табличка на входе гласит "Закрыто". Звоним, стучим. Спустя минуту из-за двери невнятно спрашивают: "Что надо?".

- Да поиграть! Мы свои, всегда у вас зависали сутками! – изображаем заядлых игроманов с товарищем.

- Не знаем, какие вы. Может свои, а может – совсем чужие. Все свои давно дома спят. Закрыто, не видите, что-ли? – глухо отвечают из-за бронированной двери.

- И правда, пошли отсюда.. Они всех своих – постоянных клиентов давно в лицо знают.. – шепчет мой товарищ на ухо, - Все равно не откроют. Пошли в одно место, там меня администратор знает.

В точке, указанной товарищем, который когда-то отдал не одни сутки жизни и довольно большое количество денег электронным рулеткам, нас действительно пропускают. Но лишь после того, как мой спутник упоминает имя администратора и называет себя. Вывеска заведения завешена темным полиэтиленом и заклеена скотчем. Окон в заведении отродясь не было, запускают внутрь только после тщательного "фейсконтроля". Внутри сияет десяток мониторов, на экранах которых зазывно переливаются всеми цветами радуги электронные игры.

"Кладите деньги сюда, - показывает в угол стойки администратор Наталья, - если что, то вы денег не давали, пришли сюда просто посидеть и поиграть бесплатно. Типа, протестировать аппараты. Поняли?"

Киваем, мол, ясно. Кладем сотку, выигрываем на третье нажатие кнопки сорок гривен, но в итоге спускаем в "лото" все что положили "на полочку". Демонстративно роемся в карманах, и заявляем, мол, гривна закончилась, остались доллары. Администратор Наталья тут-же радушно предлагает нам поменять деньги. Но – по курсу 1 бакс по 20 гривен. Под предлогом того, что вот сейчас сбегаем и поменяем по нормальному курсу в круглосуточном обменнике, уходим.

За полночи успеваем объехать почти весь город. Итог – работают почти все заведения, но не во все пускают "левых пассажиров", как нас назвали из-за закрытых дверей одного из залов. Все вывески заклеены и потушены, на всех залах таблички "Закрыто". Пускают лишь по неким "паролям" - имен охранников или администраторов, и лишь "своих" - завсегдатаев игорных залов. То есть победные отчеты полиции и СБУ всего лишь показуха, а игорные заведения продолжили работу, но уже на полностью нелегальном положении.

Такса с игорной точки повысилась

Источник в полиции признается, что реально закрылись лишь самые крупные и известные заведения, а остальные продолжают приносить барыши владельцам. И – высоким чинам в полиции и СБУ.

"Такса с каждой игорной "точки" после 20 декабря повысилась. С 1-3 тысячи долларов до пяти в месяц. Это такса с небольшого зала с количеством аппаратов в десяток – другой. Обо всех функционирующих заведения знают все в районных отделах полиции. Но их не трогают, так как о всех есть информация, кто кому несет денежку. Половину крышуют полицейские, есть СБУшные залы, еще часть – прокурорские. Изменилось лишь то, что всем игорникам дано четкое указание – не борзеть, "не светиться" и работать острожно. А в случае наезда на них, говорить, что идет лишь отладка аппаратуры, а попавшиеся игроки в случае наезда должны подтвердить, что они "наладчики" или тестировщики. Мол, заведение не работает, деньги с них не брали. Кстати, бойцам "активистов" тоже спущено указание от их кураторов, что бы не палили точки. Тем более, что активисты свою доляху тоже получают. Поэтому и эти молчат, - рассказал полицейский.

По словам офицера, "под раздачу" для демонстративных "закрытий" попадают лишь те заведения, которые не договорились со своими "крышами" из силовых ведомств и пожадничали, не пожелав повысить суммы взяток за "партизанское движение".