Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украина, по состоянию на 1 декабря, составил 3,22 млрд гривен, что на 6,3% (около 217 млн гривен) меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, по данным ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий составляет 2,03 млрд гривен. Это на 242,1 млн гривен меньше за предыдущий месяц.

При этом сначала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (575,8 млн гривен), а перед работниками экономически активных предприятий на 40,1% (584 млн гривен).

Напомним, средняя номинальная заработная плата в ноябре, по сравнению с октябрем, снизилась на 0,4%.

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