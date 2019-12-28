Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. Уменьшены начисления киевляне получат уже в январе 2020 года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщается на сайте КГГА.

Мэр также отметил, что город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 Кабинетом министров Украины постановления по поводу коммунальных платежей. Постановление предусматривает перерасчет цены на отопление и горячую воду в случае, если упадет цена газа. Об этом сказал на свой странице в Facebook заместитель мэра Киева Перт Пантелеев. Также чиновник объяснил, что стоимость газа в платежках - это большая часть цены.

Удельный вес природного газа в тарифах Киевтеплоэнерго составляет около 80%. Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанной правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце" - говорит чиновник.

Скриншот: Facebook/Петр Пантелеев

Ранее "Страна" писала, что премьер Алексей Гончарук заявил, что отопление в некоторых городах Украины уже начало дешеветь.

Также мы рассказывали, что премьер обещает, что в декабре платежки за тепло похудеют на 300-400 гривен.