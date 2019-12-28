В Киеве городской апелляционный суд, где сейчас слушается дело по "беркутовцам", которых могут отдать на обмен с Россией, зачитал постановление об изменении прокуроров в деле. Напомним, бойцов подразделения "Беркут" подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

"Изменить группу прокуроров в уголовном производстве по обвинению Зинченко, Аброськина, Тамтуры, Янишевского и Маринченко... Определив в составе Куцего, Шевеленка, Субботина, Мазепина... Подпись Генеральный прокурор (Руслан Рябошапка - Ред.)", - зачитала судья.

Таким, образом прокуроров, которые пять лет представляли обвинение по делу экс-беркутовцев, окончательно отстранили от участия в деле.

Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Ранее "Страна" писала, что адвокат прокомментировал участие беркутовцев в обмене пленными.

Также мы рассказывали, что в Киеве экс-бойца "Беркута" освободили под домашний арест.