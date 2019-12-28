В Верховную Раду Украины внесен проект закона, который предполагает обязательный для всех переход на накопительную пенсионную систему. Об этом говорится на сайте парламента.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте Рады, но член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook разместил некоторые параграфы из документа.

Так, предлагается установить обязательные взносы от работодателей 2% и взносы от работников 1%. Также по желанию работника взносы могут увеличиваться, причем работодатель в таком случае тоже увеличит их паритетно. В то же время максимальный размер взносов ограничат 9%.

Скриншот: Facebook/Олександр Панченко

Кроме того, предполагается создание Пенсионного Казначейства для аккумулирования пенсионных взносов, а также повысятся требования ко всем сервис-провайдерам.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский пообещал резко повысить пенсии украинцам старше 80 лет.

Также мы рассказывали, что закон о возобновлении выплат пенсий жителям Донбасса хотят принять до конца января 2020 года.