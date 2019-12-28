28 декабря Соломенский районный суд Киева рассмотрит избрание меры пресечения для националиста Виталия Регора, который ранее напал на журналиста издания "Шарий.нет" на суде по делу Павла Шеремета.

Об этом сообщил лидер радикальной националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский. Заседание назначено на 15:30.

Фото: twitter.com/DKorchynskyi

Напомним, что 24 декабря группа поддержки подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко атаковала сразу нескольких представителей прессы. На улице толпа радикалов обступила и прижала к стенке журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его несколько раз ударили, а один из националистов плеснул ему на брюки заранее припасенной мочой с криками "Ты обоссался!" Автором "перформанса" оказался Виталий Регор – известная в националистических кругах личность.

Выяснилось, что унижавший журналистов на суде по Шеремету националист раньше нападал с ножом на людей.

Корреспонденту "Страны" Юлии Корзун на этом суде угрожали и пытались вытолкать из зала заседаний.