Обвиняемые в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины при президенте Владимир Зеленским получили высокие должности. Об этом сообщил экс-зам главы ГПУ Ренат Кузьмин.

По его данным, один из обвиняемых в убийстве Андрей Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Второй - Денис Полищук назначен руководителем рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы.

"Президент Зеленский отказал в личном приеме маме убитого журналиста Бузины. Генпрокурор Рябошапка отказал ей в возобновлении расследования дела о заказчиках и организаторах этого убийства. Медведько, один из обвиняемых в убийстве Бузины, назначен членом общественного совета НАБУ. Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины назначен руководителем рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы" - написал Кузьмин.

Напомним, что ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался принять 80-летнюю мать убитого писателя и журналиста Олеся Бузины.

Как сообщала "Страна", по словам адвоката, Генпрокуратура намеренно блокирует расследование дела об убийстве Олеся Бузины.