В Киеве полицейские провели рейд по обнаружению незаконной продажи елок и пиротехники и составили 71 протокол о нарушении законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сотрудники полиции совместно с сотрудниками отдела контроля за благоустройством Киевской городской государственной администрации проводят превентивные мероприятия с целью недопущения незаконной продажи елок без маркировки. Полицейские составили 71 протокол о продаже елок в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Теперь нарушителям закона грозит административная ответственность в виде штрафа от одного до семи необлагаемых минимумов.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что в Припяти впервые после трагедии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Для этого в город приехали его бывшие жители. Они украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Также "Страна" писала, что на новогодней ярмарке в Симферополе, которая проходит под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, начали продавать искусственные ели из украинского Прикарпатья.