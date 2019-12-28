Новогоднюю ночь в поездах встретят около 17 тысяч пассажиров. Всего на новогодние праздники будет курсировать 126 поездов, сообщили в пресс-службе компании.

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения нормальной работы железной дороги, на колеи выйдут дополнительно 49 поездов.

Напомним, 27 декабря "Укрзализныця" запустила новый экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Он стоил 177 миллионов гривен​​ю

Также "Страна" писала, что членом наблюдательного совета "Укрзализныци" стал бывший народный депутат от БПП Сергей Лещенко.