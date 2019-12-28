Сначала нынешнего года корабли ВМС США пробыли в Черном море 240 дней. Всего они заходили в акваторию восемь раз. Об этом сообщает U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet.

Так, в 2017 году корабли США заходили в Черное море семь раз, а в 2018 году восемь. Столько же раз они были в Черном море и в этом году.

"В этом году мы присутствовали в Черном море больше, чем когда-либо раньше. В 2019 году восемь боевых кораблей действовали в Черном море. Если совместить это с силами наших союзников в ВМС ‒ общие дружеские силы ВМС присутствовали в море две трети года. Это 240 дней присутствия", - сказал адмирал Джеймс Фогто, командующий ВМС США в Европе и Африке.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

При этом он уточнил, что целью их присутствия является "сдерживание любых агрессоров и поддержка наших союзников и партнеров". Отдельного внимания, по словам Фогто, заслуживают учения "Си Бриз".

"Это ‒ замечательная демонстрация преданности нашим союзникам и партнерам на Черном море", - подчеркнул он.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Напомним, 15 декабря ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море.

Ранее "Страна" сообщала, что авианосная группа ВМС США зашла в Персидский залив на патрулирование.