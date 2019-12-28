Ультрас "Динамо" собираются прийти в Апелляционный суд, где сегодня экс-беркутовцам, которые обвиняются в расстреле 49 активистов Евромайдана, могут изменить меру пресечения. "Страна" ведет онлайн из зала суда.

Призыв прийти под стены суда появился на странице WBC Ультрас Динамо.

"Через пять лет после ужасной трагедии на Майдане террористы так называемой ДНР (читай россия) просят выдать им пятерых беркутовцев, на которых 44 смертей Героев Небесной сотни. И их отпустят уже сегодня!... Последние 5 беркутовцев, которые расстреляли 44 человек, планируют отпустить сегодня. Остальные уже убежали в Рашку, или скрываются в Крыму, если ты пропустил. И в этом на судебных делах Майдана можно будет поставить точку" - говорится в сообщении.

Ультрас призвали "прийти под апелляционный суд и требовать справедливости".

На прошлой неделе Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, и Олегу Янишевскому. Именно это решение и пытаются обжаловать их адвокаты.

Напомним, что вчера "Страна" следила за тем, как прошло рассмотрение апелляции экс-беркутовцев, которое перенесли на 28 декабря.

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