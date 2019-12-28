В МВД Казахстана заявили, что отрабатывают несколько версий крушения самолета Fokker-100, произошедшее в Алма-Ате. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди версий правоохранителей – техническая неисправность самолета, погодные условия и ошибка при пилотировании.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что следствие сейчас занимается изучением всех возможных аудио- и видеозаписей, а также данных о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, проверяется работа наземных авиационных служб, которые организовывают полеты.

В результате крушения погибли 12 человек, включая командира воздушного судна. Авиакомпания Bek Air временно приостановила работу.

Напомним, пилоты упавшего в Казахстане самолета Fokker-100 готовились к взлету в штатном режиме. Это следует из записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета.

Также мы писали о том, что при крушении самолета в Казахстане выжили украинцы.