Полузащитника "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова назвали наиболее результативным украинским футболистом 2019 года. Об этом сообщает "Команда номер один".

Так, лидер "бело-синих" за года набрал 39 очков по системе "гол+пас". В сумме, во всех играх официального турнира, а также за сборную Украины Цыганков провел 54 матча.

В активе вице-капитана "Динамо" 21 забитый мяч и 18 голевых передач. Спортсмен стал главным ассистентом года среди украинцев, с солидным отрывом опередив своего конкурента Виталия Миколенко и нападающего "Шахтера" Мораеса.

Виктор Цыганков

Уточняется, что украинский бразилец уступил и в другом рейтинге. За год форвард "горняков" забил 25 мячей – на один меньше, чем Роман Яремчук.

Напомним, полузащитник Шахтера Тете уже в январе может сменить клубную прописку. Мюнхенская Бавария проявляет интерес к юному бразильскому футболисту.

Ранее сообщалось, что лидер команды Тайсон собирается покинуть "Шахтер" по истечению контракта в 2021 году.