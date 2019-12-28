Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом заявила омбудсмен т.н. "ДНР" Дарья Морозова, передают "РИА Новости".

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", - сообщила Морозова.

Уточняется, что "ДНР" передаст Киеву 55 человек. А Украины выдаст Донбассу 87 человек. Однако данные являются предварительными и могут меняться, поскольку установление лиц для обмена еще уточняется.

Напомним, что ранее осужденного за государственную измену 85-летнего харьковчанина Мехти Логунова вывезли из СИЗО Харькова для участия в обмене пленными.

Также "Страна" писала, что из Одесского СИЗО на обмен с "ДНР" вывезли 11 человек.