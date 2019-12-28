Бывший Вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью The Des Moines Register.

По словам политика, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос. В ином случае, считает Байден, внимание общественности просто бы переключилось на него.

"Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - сказал он.

Более того, Байден вообще сомневается, что Сенат США направит им соответствующую повестку.

Джо Байден. Фото: ВВС



Напомним, что Байден считается одним из главных конкурентов Трампа на выборах президента-2020. Процедура импичмента, которая сейчас начата в США, среди прочего связана с подозрениями в том, что Трамп мог оказывать давление на Украину, чтоды получить компромат на семью Байденов в связи с компанией Burisma.

Трамп выступил с резкой критикой в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси и опять потребовал немедленного старта процедуры импичмента в Сенате США, где большинство у республиканцев.

Ранее "Страна" сообщала, что американцы в оценке импичмента Трампа разделились поровну.