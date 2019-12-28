Президента России Владимира Путина включили в список из 50 человек, которые определили облик уходящего десятилетия. Рейтинг был составлен газетой Financial Times.

Всего в списке оказалось 19 политиков, 22 бизнесмена, а также представители культуры, науки, спорта и шоу-бизнеса.

Помимо Путина, в список попал президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также бывший американский президент Барак Обама и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Кроме них, в список был включен экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, лидер протестующих в Гонконге Джошуа Вонг и лауреат Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай.

Из бизнесменов в рейтинг попал глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, председатель совета директоров компании Alibaba Джек Ма, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, руководитель компании Netflix Рид Хастингс, один из основателей Uber Трэвис Каланик и глава Facebook Марк Цукерберг.

Также в рейтинге можно найти спортсменов Серену Уильямс, Криштиану Роналду, Лионеля Месси.

Напомним, известный американский рэпер и продюсер Андре Янг (сценический псевдоним - Dr. Dre) был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Его доход составил 950 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самого богатого действующего спортсмена уходящего десятилетия.