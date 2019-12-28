Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит средства на съемки фильма о крушении самолета Boeing на Донбассе летом 2014 года. На сайте учреждения сообщается, что финансирование поступит из госбюджета. Релиз фильма планируется на лето 2020 года.

Производством документальной ленты "Железные бабочки" займется "Творческое объединение Вавилон 13". Размер государственной поддержки составит 2,3 млн гривен, что составит 54% от общей стоимости фильма.

Проект режиссера и сценариста Романа Любого и продюсеров Владимира Тихого и Андрея Котляра решили профинансировать, поскольку он победил на конкурсном отборе.

"Железные бабочки – шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали – это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо распутать его, фильм безэмоционально исследует процесс", - сообщили создатели фильма.

Ранее "Страна" писала о том, что материалы по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса МН17 частично передали в суд Гааги.

Такде мы сообщали, что названа дата первого заседания по делу сбитого на Донбассе Боинга МН17.