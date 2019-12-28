В нынешнем году в банковской сфере под сокращения попали около 80 тыс. человек. Большинство из них пришлось на Европу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты банков и профсоюзов.

Так, в 2019 году более 50 банков по всему миру объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест, что является абсолютным рекордом за последние несколько лет. Похожей ситуация была в 2015 году, когда в данном секторе было зафиксировано сокращение 91,5 тыс. сотрудников.

И общего количество уволенных, 82% пришлось на Европу (63,6 тыс. человек). Северная Америка сократила 10% (7,7% тыс.), а в Латинской Америке 4,5% (3,5 тыс.).

Среди топ-банков по сокращения сотрудников оказались: Deutsche Bank (18 тыс. человек), UniCredit (8 тыс.), Santander (5,4 тыс.), Commerzbank (4,3 тыс.) и HSBC (4 тыс.).

Напомним, средняя номинальная заработная плата украинцев в ноябре сократилась на 0,4%.

Ранее "Страна" сообщала о графике работы банков на Новый год.