Синоптики прогнозируют, что погода в Украине 28 декабря и ночью 29 декабря будет снежной. Ожидается шквалы ветра и гололед. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западной Украине будет сильный снегопад и 0...-3 ниже нуля днем. Столько же столбик термометра будет показывать и ночью. Синоптики прогнозируют в этой части страны гололед и метели.

Жителей северных регионов также накроет снегопад. Днем и ночью столбик термометра будет показывать от 0 до +2.

Примерно такой же погода ожидается и в центральных областях. Днем стоит ожидать от -1 по Цельсию до 2 тепла. Также будет и в ночное время.

В южных регионах будет теплее: днем +2...+4. Ночью +2.

Аналогичной ситуации стоит ожидать и украинцам на востоке страны. Днем воздух прогреется до +2...+4, а ночью столбик термометра покажет от 0 до +2.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что мы писали о прогнозе погоды на последнюю пятницу 2019-го.

Также мы писали о том, что в Украине на выходные объявлено штормовое предупреждение.