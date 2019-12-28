19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Юноша воткнул пожилому мужчине распятие в горло. Священника обнаружили сотрудники полиции. По их словам, тот умер от недостатка воздуха. В полиции также отметили, что преступление произошло еще 4 ноября, однако обнародовать информацию решились только сейчас.

Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении правоохранителям. Однако, видимо, их придется пересмотреть, так как у него выявили психические отклонения.

Погибший священник в 1960-2000 годах совершал развратные действия по отношению как минимум к четверым мальчикам. Вероятно, он был причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Поэтому полиция рассматривает мотив мести.

Как писала "Страна", осенью в Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете.

А летом мы рассказывали о поимке в столице педофила, развращавшего 6-летнего мальчика при купании.