В самом центре Харькова, на площади Свободы, подожгли входные дери в здании Харьковской областной государственной администрации. Видео с пожарными машинами, подъезжающими ко входу в здание, появилось в Telegram-канале "1654".

По словам очевидцев, возгорание началось из-за того, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. Площадь возгорания оказалась небольшой - примерно 2 х 2 квадратных метра. Поэтому огонь удалось потушить до прибытия пожарных расчетов.

В полиции пока не комментируют происшествие. В Telegram-канале "Тремпель Харьков" сообщается, что рядом с администрацией полицейские оформляют ДТП.

Осенью "Страна" писала о том, что двум парням, которые в мае 2019 года бросили коктейль Молотова в кафе на Крещатике, грозит 10 лет тюрьмы.

А в день президентских выборов, 31 марта, в Черниговской области мужчина бросил коктейль Молотова в избирательный участок.