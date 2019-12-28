Сотрудники Государственного бюро расследований, в котором сменилось руководство, поделились первыми впечатлениями о новой начальнице Ирине Венедиктовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщили "Стране" источники в Госбюро, самым ярким впечатлением пока что является супруг нового исполняющего обязанности Бюро Ирины Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник киберполиции МВД Украины.

Сегодня Венедиктова в сопровождении своего мужа и предполагаемых замов посетила Генеральную прокуратуру Украины, где их принял Руслан Рябошапка.

"После этой встречи, супруги направились в ГБР, где супруг нового руководителя ведомства совершил обход кабинетов в джинсах и кроссовках. Интересовался у следователей делами, строго спрашивал почему кто-то отсутствует на рабочем месте и обращался ко всем на ты", сообщает Telegram-канал.

Обход, по словам следователей, продолжалс вплоть до позднего вечера.

Напомним. 27 декабря Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. Венедиктову.

Мы подробно рассказывали, кто такая Венедиктова и чьи задачи она будет выполнять в силовом ведомстве.