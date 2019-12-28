В Донецкой области мужчина возле собственного двора застрелил из охотничьего ружья трех соседей, после чего покончил с собой.

По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт, передает полиция Донецкой области.

"Вчера, 26 декабря, около полуночи в полицию поступило сообщение от жительницы г. Северская Бахмутского района, которая услышала выстрелы в соседнем дворе. На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, руководство Бахмутского отдела полиции, прокуроры местной прокуратуры", - говорится в сообщении.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из охотничьего ружья.

Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Стрелок, находясь на месте происшествия, из того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

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