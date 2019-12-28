В столице задержали подозреваемого в совершении двойного преступления: убийства и ограбления. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что в парке на улице Потапова лежит парень с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы столичного главка и территориального управления полиции, а также работники скорой помощи. Врачам после осмотра оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего из-за ножевого ранения живота.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к событиям 24-летнего уроженца Умани, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков. Полиция задержала его через несколько дней после убийства в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

Задержанный вместе с приятелем в парке увидели нетрезвого парня, который лежал на земле. Они якобы решили его поднять и положить на скамейку.

В этот момент к ним подбежал неизвестный и начал душить уроженца Умани. Тот достал нож и ударил им в живот нападавшего, после чего неизвестный убежал. Затем подельники избили пьяного парня, сняли с него куртку, цепочку и кроссовки. После этого злоумышленники с украденным добром пошли домой.

В дальнейшем прохожие обнаружили тело незнакомца с ножевым ранением живота без признаков жизни.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.185 (кража) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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