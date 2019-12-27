Президент Владимир Зеленский подписал новый избирательный кодекс Украины. Он вступит в силу уже 1 января.

Ранее 27 декабря спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что 19 декабря парламент согласился со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу. За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

"Страна" подробно разбирала, как поменяет политрасклад в Украине новый Избирательный кодекс.

В частности была добавлена норма о том, что общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

Одномандатные округа отменяются, теперь вся Рада будет избираться по партийным спискам, но сама партия определит только первую десятку. Решать, кто войдет в эти списки, будут сами избиратели на участках ("открытые списки").

Новый кодекс также запрещает баллотироваться в президенты нацистам и коммунистам, а России запрещено присылать наблюдателей на украинские выборы.

Новый кодекс также запрещает баллотироваться в президенты нацистам и коммунистам. России запрещено посылать на украинские выборы наблюдателей.

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Еще напомним, что из избирательного кодекса исключили возможность снятия кандидатов с выборов письмом СБУ.