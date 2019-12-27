Житель немецкого города Крефельд в канун Рождества нашёл на улице бесхозный рюкзак, в котором была значительная сумма евро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

51-летний мужчина попытался установить его владельца и стал просматривать содержимое. Внутри рюкзака он нашёл не только подарки, но и €16 тысяч наличными. Честный мужчина сообщил о своей находке в полицию.

Полицейским удалось установить владельца и вернуть ему рюкзак вместе с содержимым.

Согласно немецким законам, вознаграждение за подобные находки составляет около полтысячи евро, но мужчина и от этих денег отказался, сказав лишь, что денег за хорошие дела на Рождество не берет.

Ранее сообщалось, как на Рождество в США веселый злодей ограбил банк и разбросал деньги по улицам.

Также мы рассказывали, как на станции метро в Киеве полицейские задержали двух юных киевлян, у которых в рюкзаках нашли бутылки с коноплей.