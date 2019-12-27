Лис в Житомире напугал жителей многоэтажек. По ночам животное гуляет по дворам в поисках пищи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Две недели подряд животное появляется с сумерками и гуляет во дворах всю ночь. Одни люди требуют отловить лиса, потому что боятся, что он может болеть бешенством, а другие наоборот подкармливают зверя", - говорится в сюжете.

Местные жители разделились во мнении: одни считают, что лис жил у людей и потерялся, другие - что животное может болеть бешенством.

Ранее мы рассказывали, как живодеры в Днепре садисты отрезали лапы коту на детской площадке. Бедное животное скончалось.

Еще мы писали, что в Индии юркое животное съело в банкомате $17,5 тысяч наличных.