Две недели жителей многоэтажек Житомира ночью пугает смелый лис. Видео
Лис в Житомире напугал жителей многоэтажек. По ночам животное гуляет по дворам в поисках пищи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Две недели подряд животное появляется с сумерками и гуляет во дворах всю ночь. Одни люди требуют отловить лиса, потому что боятся, что он может болеть бешенством, а другие наоборот подкармливают зверя", - говорится в сюжете.
Местные жители разделились во мнении: одни считают, что лис жил у людей и потерялся, другие - что животное может болеть бешенством.
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