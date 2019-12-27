Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По словам чиновницы, Евросоюз решительно отвергает санкции и выступает против штрафных мер Вашингтона в отношении европейских предприятий. Хотя при этом она и признает, что проект строительства газопровода имеет и политическое измерение, а не только экономическое.

Напомним, 21 декабря стало известно, что строительство газопровода остановилось из-за санкций: после их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

Однако в Кремле заверили, что американские санкции не смогут остановить строительство газопровода, а также назвали действия США нарушением международного права.