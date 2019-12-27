Осужденного за государственную измену 85-летнего харьковчанина Мехти Логунова вывезли из СИЗО Харькова для участия в обмене пленными.

Об этом написала в своем Facebook корреспондент "Россия сегодня" Светлана Пикта.

По информации журналистки, Логунова отправили в Бахмут Донецкой области.

Скриншот: Facebook/ svetilkin.lanna

"Здесь мне совсем не радостно, так как понять, как вынести мытарства переезда в таком возрасте, я не могу. Это жизнь с чистого листа и множество хождений по кабинетам, налаживание быта, поиск жилья... Моя бабушка умерла в возрасте 82 лет и я видела, как тяжело ей дается даже переезд в другой район к детям на все готовое. Конечно, Мехти крепкий мужчина, и я надеюсь, что все осилит..." - прокомментировала происходящее Светлана.

Напомним, чуть более месяца назад пожилому ученому, осужденному на 12 лет за госизмену, подтвердили приговор, а 18 декабря Логунов объявил голодовку.