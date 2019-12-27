В Киевской области начато уголовное производство в связи с возможным ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть осужденного из Белоцерковской колонии. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры области.

Заключенный лечился в медицинской части №35 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

Кроме того, по результатам проверки медицинского учреждения прокуратура выявила многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание в Белоцерковской исправительной колонии №35. В том числе права на получение медицинской помощи.



Скриншот: Facebook/ Прокуратура-Київської-області

Прокуратура установила, что осужденных долго лечили медицинскими препаратами даже без постановки диагноза и назначения врача. Часто медицинские осмотры носили формальный характер или вообще не проводились.

Несмотря на высокие риски распространения инфекционных заболеваний (в том числе туберкулеза) среди осужденных и наличие в медицинской части рентген-аппарата, флюорографию им не делали.

В связи с этим прокуратура подготовила указание об устранении выявленных нарушений. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей).

Как писала "Страна", 13 декабря вступил в силу приказ Минюста, который позволяет осужденным подавать конфиденциальные онлайн-жалобы на неподобающее поведение или условия содержания.

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