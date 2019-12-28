Сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд второй день подряд рассматривает жалобы экс-бойцов Беркута. Они обвиняются в расстреле 49 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.
На минувшей неделе суд продлил содержание под стражей Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевскому; они подали апелляцию, заседание по которой проводилось вчера.
Есть еще двое обвиняемых беркутовцев. Александр Маринченко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом, а Сергей Тамтура - под ночным домашним арестом. Он был в зале суда.
Вчера апелляцию даже не смогли начать рассматривать, поскольку защита потерпевших всеми возможными способами оттягивала заседание. Ключевой аргумент - не успели ознакомиться с жалобой беркутовцев. Коллегия судей отклонила его. Тогда адвокаты инициировали отвод главенствующей судьи. В этом также было отказано.
Защита потерпевших напрямую упрекала коллегию судей в том, что они хотят изменить меру пресечения беркутовцам, чтобы уже завтра, 29 декабря, они приняли участие в обмене пленными с "ЛДНР". Он запланирован на 11:00 воскресенья на КПВВ Майорское.
Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны. И для этого остался только один день - сегодняшний. Его по факту можно считать временем "Ч" и для беркутовцев, и в деле о расстреле на Майдане в целом. Ведь если бывшие бойцы Беркута как главные подозреваемые отправятся в Донецк и Луганск, то и последующее расследование нивелируется.
За тем, что происходит сегодня в Киевском апелляционном суде, следите в обновляемом материале "Страны". Наш корреспондент находится на месте событий.
Прямая трансляция:
12:30 Объявлен еще один перерыв на 15 минут
12:25 Защита экс-беркутовцев обвиняет защиту потерпевших в затягивании процесса. Технический перерыв на 5 минут
12:15 Суд вернулся. В отводе новой группы прокуроров отказали. По видеосвязи кричат "Ганьба!"
Тройка новых прокуроров
11:50 Суд ушел рассматривать ходатайство об отводе группы новых прокуроров
11:40 Экс-генпрокурор Юрий Луценко призвал не отпускать экс-беркутовцев
11:30 Тем временем, судя по всему, журналистам на суде нужно быть осторожными. Радикалы обговаривают детали пребывания в суде
11:26 Адвокаты потерпевших заявили ходатайство об отводе группы новых прокуроров. Это Александр Шевеленко, Сергей Куцый, Виталий Субботин.
11:16 На заседании практически не слышно, что говорят в режиме видеоконференции, идет эхо и судьи многократно переспрашивают фамилии тех, кто включается по видео - это потерпевшие в деле
11:09 На видеосвязи шесть судов (там потерпевшие) и СИЗО (там экс-беркутовцы).
11:08 Меняются прокуроры, старая группа утратила полномочия. Они уходят и извиняются перед потерпевшими. Вместо них будут трое назначенных вчера генпрокуратурой. Новые прокуроры Александр Шевеленко, Сергей Куцый, Виталий Субботин.
11:07 Заседание продолжается
11:00 Технический перерыв на 5 минут
10:50 Установлена видеосвязь с некоторыми потерпевшими, которые находятся в других городах
10:48 В зал зашла судья. Заседание продолжается. Председательствующий судья Маргарита Васильева
10:30 Суд, назначенный на 10:00, все еще не начался
09:50 Ультрас "Динамо" ранее заявили, что придут на апелляция экс-беркутовцев. "Последние пять беркутов, которые расстреляли 44 человек, планируют отпустить сегодня. Остальные уже убежали в Рашку или скрываются в Крыму. И в этом на судебных делах Майдана можно будет поставить точку. Единственное, что ты можешь сделать - прийти под Апелляционный суд и требовать справедливости! Еще можешь взять с собой друзей и родных, но не оставайся равнодушным!" - говорилось в распространенном ранее заявлении ультрас
09:44 Пришли активисты с нашивками "киевская хунта"
09:40 В суд пока не пускают. Заседание было назначено на 10:00