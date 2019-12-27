Президента компании Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в России объявили в розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева.

Последний был финансовым управляющим в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco и брата Батуриной Виктора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина.

Манжеев подал заявление в Мировой суд Калмыкии о клевете со стороны Батуриной.

Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс. Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности. Это и стало основанием для его заявления о клевете.

Мировой суд Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск, так как она пять раз не являлась в суд. На время розыска рассмотрение уголовного дела приостановлено, на Батурину наложено обязательство о явке.

Напомним, 10 декабря Лужков умер из-за аллергической реакции при плановой операции в Мюнхене. "Страна" вела репортаж с похорон супруга богатейшей женщины России Батуриной.