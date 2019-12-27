Суд отправил за решетку мужчину, который убил жену ударом ножа в спину
К девяти годам лишения свободы приговорил Ирпенский горсуд 39-летнего мужчину, который нанес своей жене смертельное ранение.
Об этом сообщается на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.
Уточняется, что подсудимый причинил женщине умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Убийство произошло в пгт Коцюбинское. Во время ссоры с женой мужчина схватил нож и ударил им женщину в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.
"Суд согласился с доводами прокурора Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры и признал мужчину виновным в инкриминируемом преступные", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
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