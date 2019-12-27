Одиннадцать фигурантов разных резонансных дел утром 27 декабря покинули Одесский следственный изолятор в рамках подготовки к обмену пленными.

Об этом сообщает издание "Таймер".

Заключенных доставили в Приморский районный суд Одессы для отмены меры пресечения в виде ареста. После получения судебных решений в сопровождении сотрудников СБУ они отправились к месту проведения запланированного на 29 декабря обмена пленными - на контрольно–пропускной пункт "Майорск" возле Горловки.

Сейчас точно известно об отмене меры пресечения для четверых "коммунистов–террористов" (Александра Шевцова, Евгения Подмазко, Игоря Удовенко и Екатерины Фотевой), обвиняемого в подрыве здания СБУ Владимира Грубника, обвиняемого в госизмене бывшего сотрудника милиции Александра Жигало и обвиняемого в теракте на ул. Жуковского, 36 в Одессе (возле офиса евромайдановцев).

Суд отменил меру пресечения николаевским и одесским "террористам" Руслану и Владиславу Долгошеям, Николаю Казанскому, Олегу Мазуру и Николаю Селятенко. Последние два месяца они были под круглосуточным домашним арестом. На обмен идет и бывший фигурант дела 2 мая Сергей Долженков, который вышел под залог из СИЗО 19 августа 2019 года после пятилетнего пребывания за решеткой.

По предварительной информации, отказались от обмена Михаил Жарков и Сергей Бабенко.

Напомним, сегодня суд освободил из СИЗО для обмена спортсменку Дарью Мастикашеву, которая провела за решеткой 2,5 года по обвинению в государственной измене.

Ранее "Страна" писала, что рассмотрение апелляции беркутовцев, которых могут отдать на обмен, перенесли на утро субботы.