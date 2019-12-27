В Киеве суд отправил за решетку 45-летнего жителя столицы, который убил молодую женщину в Голосеевском районе. Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в соцсети.

"Преступление произошло в феврале 2018 в подъезде жилого дома по ул. Лятошинского. Находясь на 7 этаже дома между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить женщину, в связи с чем последняя погибла на месте от механической асфиксии", - говорится в сообщении.

Приговором Голосеевского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве судят отца, который убил 16-летнюю дочь недовольную его пьянством.

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