Появились подробности одобренного Кабинетом министров законопроекта, которым запрещается курение электронных сигарет в общественных местах.

О нюансах документа написал портал "Лига: закон".

Проект, адаптирующий законодательство к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского парламента об охране здоровья населения от вредного влияния табака, разработан в рамках реализации Рамочной конвенции борьбы против табака. Он усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве и установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий.

Сигареты со вкусовыми добавками

Министерство охраны здоровья предлагает запретить все вкусовые добавки, делающие сигареты привлекательными и поощряющие несовершеннолетних к курению.

К запрещенным веществам отнесли:

красители для дыма;

вкусо-ароматические дополнения в фильтре, бумаге, упаковке;

кофеин, таурин или другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью.

Подпадут под запрет также витамины, которые ошибочно могут сформировать мнение о пользе сигарет.

Новые нормы маркировки

Вводится новая маркировка для табачных изделий. Графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет - до 65%. Ежегодно такие предупреждения будут проходить ротацию.

Правила о предупреждении насчет опасности для здоровья введут для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (они должны занимать 30% от общей площади).

В рекламе табачных изделий запретят использование позитивных ассоциаций табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама небольшого вреда для изделий окружающей среды.

Проект закона также предусматривает запрет производства крепких сигарет - то есть с содержанием никотина выше 1 мг, смол - 10 мг и монооксида углерода - 10 мг.

Новая терминология для лучшего контроля

Кабмин расширил перечень табачных изделий, что позволяет контролировать их распространение, рекламу и оформление упаковки. В списке теперь есть жевательный, нюхательный табак, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального употребления.

Также законопроект предлагает ввести определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, не содержащее табака, которое можно употреблять в процессе сгорания.

Проект предусматривает определение новейших табачных изделий.Среди них изделия, которые не подпадает под такие определения, как сигареты, табак для самокрутки, табак для трубки, табак для кальяна, сигары, сигарилы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального употребления.

Электронные сигареты

Впервые в Украине предлагается урегулировать понятие "электронная сигарета". В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: "изделие, которое можно использовать для потребления содержащего никотин пара через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Также документ запрещает курение электронных сигарет и новейших табачных изделий в общественных местах.

Более строгая подотчетность корпораций

Наконец, проект обязывает производителей ежегодно подавать в Минздрав разные сведения. А именно:

список всех ингредиентов, используемых в производстве табачных изделий, в порядке уменьшения массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий;

информацию об уровне выбросов смол, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет;

информацию о других выбросах и их предельных уровнях.

Минздрав будет обязан обнародовать эту информацию для потребителей.

Напомним, весной в Киеве решили запретить выкладывать сигареты на витринах и кассах.

Ранее "Страна" писала, что в Instagram удалят посты с рекламой электронных сигарет и табака.