Сегодня, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Эта новость особенно хорошая для главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко.

Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов.

Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко - 6 миллионов долларов. Эти деньги топ-менеджеры сразу отправили в США и Лихтенштейн родственникам.

Как сообщало еще в прошлом году издание "Зеркало недели", оставшуюся часть премии - около 25,6 миллионов долларов - выплатят "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша", что сегодня и произошло.

Эти деньги пойдут "преимущественно товарищам Коболеву и Витренко", указывало "ЗН".

Отметим, что в ходе переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома" Коболев и Витренко выступали категорически против невыплаты 3 миллиардов долларов долга. В частности, Юрий Витренко говорил, что "простить 3 миллиарда невозможно".

Ранее в "Слуге народа" рассказали, куда "Нафтогаз" потратит 3 миллиарда долларов от "Газпрома".

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