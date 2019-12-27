В 2020/2021 учебном году Кабмин решил ввести электронные ученические и студенческие билеты - пока в тестовом режиме. Соответствующее постановление №1051 от 18 декабря вступило в силу неделю назад, сообщает "Лига: закон".

Е-билет ученика (студента) будет представлять собой электронный носитель, который поддерживает использование мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія". Билеты станут выдавать вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом), который обеспечит автоматическую проверку в Реестре ученических (студенческих) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Для заказа е-билета ученику (студенту) нужно будет загрузить на электронный носитель мобильное приложение "Дія" (оно работает с 16 декабря в бета-версии). После этого необходимо пройти электронную идентификацию.

Ученику или студенту автоматически через мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг направят сообщение о формировании е-билета вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом) - или о невозможности формирования в связи с отсутствием необходимых сведений о студенческом (ученическом) билете в Реестре.

Е-билет следует предъявлять на электронном носителе через мобильное приложение "Дія", без дополнительного предъявления ученического (студенческого) билета и документа, удостоверяющего личность.

Проверить достоверность е-билета можно с помощью технических средств в порядке, определенном МОН:

с использованием уникального электронного идентификатора (QR-кода);

через веб-сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования по электронному адресу;

путем автоматизированного доступа к Реестру с использованием программных средств информационных систем с помощью прикладного программного интерфейса Реестра.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки должны технически обеспечить возможность формирования электронных билетов.

Е-студенческий и е-ученический билеты предоставят все права на льготы, которые есть у учеников и студентов.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такие е-документы будут подтверждать статус студента или ученика, а также сохранять права на льготы. При этом бумажные документы продолжат действовать. Заказ, предъявление и проверку электронных билетов бесплатны и добровольны.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве с декабря начали тестирование многофункциональных электронных ученических билетов для 20 учебных заведений.

Мы также сообщали, что Кабмин снял ограничения монетизации субсидий на коммуналку.