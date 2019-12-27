Вчера в парламентской газете "Голос Украины" был опубликован закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств", и сегодня он вступил в силу.

Об этом сообщает портал "Лига: закон".

Закон вводит в Украине международные экологические требования для некоторых транспортных средств. Согласно документу, запрет ввоза в страну автомобилей ниже уровня ЕВРО-6 отложен.

Разрешены ввоз в Украину, производство и регистрация после 1 января 2020 года транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно с действительным сертификатом или документом о соответствии экологическим нормам ЕВРО-5.

А с 1 января 2025 года будет разрешен только пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первая государственная регистрация в Украине транспортных средств как произведенных в Украине, так и ввезенных сюда, соответствующих экологическим нормам не ниже уровня ЕВРО-6.

Напомним, с 20 ноября вступил в силу закон, по которому водители обязаны уплатить штраф за перевозку детей без автокресел.

Ранее "Страна" писала о решении Верховного суда Украины о том, что, если авария произошла по вине пешехода, то водитель может потребовать с него компенсацию.