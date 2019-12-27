Следователи Соломенского главного управления Нацполиции в Киеве по согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 27 декабря сообщили о подозрении одному из нападавших на журналистов во время рассмотрения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Ранее об этом рассказал юрист Андрей Портнов.

Теперь информация официально подтверждена на сайте прокуратуры столицы.

Как отметили в прокуратуре, подозрение получил 29-летний житель Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста 24 декабря.



"Действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 и ч.2 ст.296 (совершение преступления группой лиц, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и хулиганство - Ред.) УК Украины", - сказано на сайте прокуратуры.



Учитывая, что в отношении подозреваемого идет судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч.4 ст.296 и ч.2 ст.263 УК Украины, сторона обвинения подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно будет подано в Соломенский районный суд Киева.



Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется причинение телесных повреждений журналисту. Действия нападавших квалифицированы по ч.2 ст. 345-1 УК Украины. Сейчас проводятся розыскные действия: правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, и собирают доказательства.



"Страна" подробно описывала, как в суде издевались над журналистами нескольких не угодных радикалам СМИ.

Мы также сообщали, что нардеп Максим Бужанский призвал генпрокурора Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов 24 декабря.