Следователи Соломенского главного управления Нацполиции в Киеве по согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 27 декабря сообщили о подозрении одному из нападавших на журналистов во время рассмотрения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Ранее об этом рассказал юрист Андрей Портнов.

Теперь информация официально подтверждена на сайте прокуратуры столицы.

Как отметили в прокуратуре, подозрение получил 29-летний житель Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста 24 декабря.
 
"Действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 и ч.2 ст.296 (совершение преступления группой лиц, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и хулиганство - Ред.) УК Украины", - сказано на сайте прокуратуры.
 
Учитывая, что в отношении подозреваемого идет судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч.4 ст.296 и ч.2 ст.263 УК Украины, сторона обвинения подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно будет подано в Соломенский районный суд Киева.
 
Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется причинение телесных повреждений журналисту. Действия нападавших квалифицированы по ч.2 ст. 345-1 УК Украины. Сейчас проводятся розыскные действия: правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, и собирают доказательства.
 
"Страна" подробно описывала, как в суде издевались над журналистами нескольких не угодных радикалам СМИ.

Мы также сообщали, что нардеп Максим Бужанский призвал генпрокурора Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов 24 декабря.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.