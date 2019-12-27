Киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт против 52-летнего киевлянина, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летней дочери.

Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсети.

Уточняется, что трагедия разыгралась 21 сентября в одной из квартир по улице Попова в Оболонском районе столицы. Мужчина вернулся домой в нетрезвом состояни и дочь сделала ему замечание. После этого разгорелся конфликт, в результате которого отец нанес дочери несколько ударов по голове, после чего связал и задушил. Девочка скончалась на месте.

Обвинительный акт против злоумышленника направлен в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление горе-отцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Фото: facebook.com

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