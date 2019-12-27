Полиция вручила первое подозрение по делу о нападении на журналистов в апелляционном суде Киева - где рассматривалось дело Шеремета.
Группа поддержки подозреваемой в убийстве журналиста Юлии Кузьменко 24 декабря атаковала сразу нескольких представителей прессы.
Одних - в том числе корреспондента "Страны" Юлию Корзун - угрожали и пытались вытолкать из зала заседаний. А на улице толпа радикалов обступила и прижала к стенке журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его несколько раз ударили, а один из националистов плеснул ему на брюки заранее припасенной мочой с криками "Ты обоссался!".
Автором "перфоманса" оказался Виталий Регор - известная в националистических кругах личность. Именно ему и объявили "пидозру" сегодня.
"Страна" вспомнила, чем еще прославился Регор.
О чем говорится в подозрении
Документ опубликовал известный юрист Андрей Портнов. Судя из текста подозрения, Регору вменяют сразу четыре статьи уголовного кодекса:
№28 часть 1 - преступление, совершенное группой лиц без предварительного сговора.
171 часть 2 - преследование журналиста за выполнение его профессиональных обязанностей группой лиц.
296 часть 2 - хулиганство, совершенное группой лиц.
345-1 часть 2 - умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.
Максимальная санкция по этим статьям - до пяти лет лишения свободы. Впрочем, Регор находится под следствием и по другому делу, связанному с насилием. Поэтому он может получить больший срок.
Позже информацию Портнова подтвердила столичная прокуратура.
Она добавила, что будет требовать для Регора в суде самой строгой меры пресечения - взятия под стражу. В силу того, что он уже находится под следствием по двум статьям - 296 (хулиганство) и 263 (незаконное обращение с оружием).
Избирать меру пресечения будет Соломенский районный суд Киева. А вот будут ли до этого задерживать Регора - пока непонятно.
Кто такой Виталий Регор
"Активист" родом из Вишневого Киевской области. Он известен как член двух радикальных организаций - "Белый молот" и ОУН.
Фото на его странице Вконтакте не оставляют места для двух толкований: Регор открытый нацист. Он фотографируется на фоне флага гитлеровской Германии и едва ли не на половине своих фото в этой соцсети "зигует".
Такие мотивирующие картинки с символикой СС и неонацистов Виталий Регор публикует у себя в соцсети.
Регор - хороший знакомый еще одной националистки Виты Заверухи. Фотографируясь с ней, он держит неизменную "зигу".
То же самое движение - и в музее Степана Бандеры, который, как утверждают отдельные украинские историки, боролся против гитлеровцев.
Неизвестно, воевал ли этот юноша в АТО (он утверждает, что да) - но на его странице немало фотографий в форме и с оружием. Ну и с нацистским приветствем, конечно.
Отметим, что всего этого нет на странице Регора в Facebook.
Чем запомнился Регор
Из "подвигов" этого адепта нацистской символики можно выделить два основных.
Первый - это нападение на гражданина Ирана и нанесение ему ударов ножом.
Об этом случае мало что известно. Вскользь о нем заявлял тогда еще нардеп Антон Геращенко.
"8 марта этого года, он нанес ножом колото-резанные раны плеча гражданину исламской республики Иран, по отношению к которому у него внезапно возникли неприязненные отношения", - писал Геращенко в Facebook в 2016 году.
Видимо, об этом деле заявляла и выше столичная прокуратура. Правда, крайне странно, что будучи подозреваемым по такому делу, националист продолжал находиться на свободе вообще без меры пресечения. Да еще и буйствовать на улицах в роли "активиста".
Хотя, видимо, именно это амплуа и спасло Виталия от уголовного преследования. Уже в мае того же года он отметился на акции "Бессмертный полк", которая проходила в Киеве. Там Регор напал на женщину с георгиевской ленточкой и на глазах у ее маленькой дочери начал душить ее и срывать ленту.
Характерное фото тогда облетело интернет.
"Стране" тогда даже удалось взять короткий комментарий у Регора. Он был одет в чёрную футболку с эмблемой дивизии СС "Галичина". И сказал нам, что его дед воевал в этой дивизии. А сам он сейчас воюет в АТО против русских, "также как и его дед".
"И я не хочу, чтобы по Киеву ходили люди с колорадскими ленточками — символами российской агрессии. Я их срываю и сжигаю", — сказал парень "Стране".
В том же 2016 году Регора пытались зарезать. В сентябре он получил восемь ножевых ранений на проспекте Победы в Киеве, но выжил.
Позже полиция задержала крымчанина Сергея Гнатьева, который получил за это нападение 8 лет колонии. Но был летом выдан России по обмену.
По распространенной версии, Гнатьев мстил националисту за издевательство над женщиной 9 мая.
Интересно, что сам Регор за нападение с ножом и нанесение ран не получил вообще никакого приговора. А когда напали на него - то преступника осудили по всей строгости закона.
Посадят ли Регора?
То есть, как видим, Виталий Регор, несмотря на всю его "героическую" биографию, входит в касту неприкасаемых "активистов", которым позволено многое, если не все. И объявление ему подозрения совсем не означает, что дело вообще дойдет до суда.
Хотя не исключено, что Регора таки возьмут под стражу на время следствия - уж слишком большим был резонанс от нападения под апелляционным судом Киева. Кроме того, националист объективно сыграл против Арсена Авакова, выступив на стороне подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.
То есть пока "звезды совпали" и можно ждать какой-то активизации дела по нападению. Другой вопрос, насколько ее хватит. И будут ли подозрения для остальных участников нападений - в том числе тех, кто кошмарил журналистов прямо в суде.