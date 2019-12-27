Полиция вручила первое подозрение по делу о нападении на журналистов в апелляционном суде Киева - где рассматривалось дело Шеремета.

Группа поддержки подозреваемой в убийстве журналиста Юлии Кузьменко 24 декабря атаковала сразу нескольких представителей прессы.

Одних - в том числе корреспондента "Страны" Юлию Корзун - угрожали и пытались вытолкать из зала заседаний. А на улице толпа радикалов обступила и прижала к стенке журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его несколько раз ударили, а один из националистов плеснул ему на брюки заранее припасенной мочой с криками "Ты обоссался!".

Автором "перфоманса" оказался Виталий Регор - известная в националистических кругах личность. Именно ему и объявили "пидозру" сегодня.

"Страна" вспомнила, чем еще прославился Регор.

О чем говорится в подозрении

Документ опубликовал известный юрист Андрей Портнов. Судя из текста подозрения, Регору вменяют сразу четыре статьи уголовного кодекса:

№28 часть 1 - преступление, совершенное группой лиц без предварительного сговора.

171 часть 2 - преследование журналиста за выполнение его профессиональных обязанностей группой лиц.

296 часть 2 - хулиганство, совершенное группой лиц.

345-1 часть 2 - умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.

Максимальная санкция по этим статьям - до пяти лет лишения свободы. Впрочем, Регор находится под следствием и по другому делу, связанному с насилием. Поэтому он может получить больший срок.

Позже информацию Портнова подтвердила столичная прокуратура.

Она добавила, что будет требовать для Регора в суде самой строгой меры пресечения - взятия под стражу. В силу того, что он уже находится под следствием по двум статьям - 296 (хулиганство) и 263 (незаконное обращение с оружием).

Избирать меру пресечения будет Соломенский районный суд Киева. А вот будут ли до этого задерживать Регора - пока непонятно.

Кто такой Виталий Регор

"Активист" родом из Вишневого Киевской области. Он известен как член двух радикальных организаций - "Белый молот" и ОУН.

Фото на его странице Вконтакте не оставляют места для двух толкований: Регор открытый нацист. Он фотографируется на фоне флага гитлеровской Германии и едва ли не на половине своих фото в этой соцсети "зигует".

Такие мотивирующие картинки с символикой СС и неонацистов Виталий Регор публикует у себя в соцсети.

Регор - хороший знакомый еще одной националистки Виты Заверухи. Фотографируясь с ней, он держит неизменную "зигу".

То же самое движение - и в музее Степана Бандеры, который, как утверждают отдельные украинские историки, боролся против гитлеровцев.

Неизвестно, воевал ли этот юноша в АТО (он утверждает, что да) - но на его странице немало фотографий в форме и с оружием. Ну и с нацистским приветствем, конечно.

Отметим, что всего этого нет на странице Регора в Facebook.

Чем запомнился Регор

Из "подвигов" этого адепта нацистской символики можно выделить два основных.

Первый - это нападение на гражданина Ирана и нанесение ему ударов ножом.

Об этом случае мало что известно. Вскользь о нем заявлял тогда еще нардеп Антон Геращенко.

"8 марта этого года, он нанес ножом колото-резанные раны плеча гражданину исламской республики Иран, по отношению к которому у него внезапно возникли неприязненные отношения", - писал Геращенко в Facebook в 2016 году.

Видимо, об этом деле заявляла и выше столичная прокуратура. Правда, крайне странно, что будучи подозреваемым по такому делу, националист продолжал находиться на свободе вообще без меры пресечения. Да еще и буйствовать на улицах в роли "активиста".

Хотя, видимо, именно это амплуа и спасло Виталия от уголовного преследования. Уже в мае того же года он отметился на акции "Бессмертный полк", которая проходила в Киеве. Там Регор напал на женщину с георгиевской ленточкой и на глазах у ее маленькой дочери начал душить ее и срывать ленту.

Характерное фото тогда облетело интернет.

"Стране" тогда даже удалось взять короткий комментарий у Регора. Он был одет в чёрную футболку с эмблемой дивизии СС "Галичина". И сказал нам, что его дед воевал в этой дивизии. А сам он сейчас воюет в АТО против русских, "также как и его дед".

"И я не хочу, чтобы по Киеву ходили люди с колорадскими ленточками — символами российской агрессии. Я их срываю и сжигаю", — сказал парень "Стране".

В том же 2016 году Регора пытались зарезать. В сентябре он получил восемь ножевых ранений на проспекте Победы в Киеве, но выжил.

Позже полиция задержала крымчанина Сергея Гнатьева, который получил за это нападение 8 лет колонии. Но был летом выдан России по обмену.

По распространенной версии, Гнатьев мстил националисту за издевательство над женщиной 9 мая.

Интересно, что сам Регор за нападение с ножом и нанесение ран не получил вообще никакого приговора. А когда напали на него - то преступника осудили по всей строгости закона.

Посадят ли Регора?

То есть, как видим, Виталий Регор, несмотря на всю его "героическую" биографию, входит в касту неприкасаемых "активистов", которым позволено многое, если не все. И объявление ему подозрения совсем не означает, что дело вообще дойдет до суда.

Хотя не исключено, что Регора таки возьмут под стражу на время следствия - уж слишком большим был резонанс от нападения под апелляционным судом Киева. Кроме того, националист объективно сыграл против Арсена Авакова, выступив на стороне подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

То есть пока "звезды совпали" и можно ждать какой-то активизации дела по нападению. Другой вопрос, насколько ее хватит. И будут ли подозрения для остальных участников нападений - в том числе тех, кто кошмарил журналистов прямо в суде.