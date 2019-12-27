Вызвавший много споров и недовольства проект закона о медиа 27 декабря внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта стали депутаты фракции "Слуги народа" Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Александр Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба, а также член депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

Текста документа пока нет на сайте Рады, однако уже известно, что он будет регулировать деятельность средств массовой информации и любых поставщиков массовой информации, включая онлайн-кинотеатры.

Он дает возможность власти ввести уголовную ответственность за дезинформацию, решать, кто журналист, а кто - нет, и блокировать интернет-сайты руками обновленного Нацсовета, который будет курировать все медиа в Украине.

Ранее "Страна" писала, что проект запрещает украинским СМИ позитивные новости о России, "ДНР" и "ЛНР".

Мы также рассказывали, как в соответствии с новым законом будут блокировать неугодные сайты.