Президент Украины Владимир Зеленский уволил с воинской службы экс-главы СБУ Василия Грицака. Указ об увольнении опубликован на сайте главы украинского государства.

"Уволить генерала армии Украины Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в Указе.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что 29 августа 2019 Верховная Рада уволила Грицака и назначила Баканова на пост главы СБУ.

Напомним, Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Также мы сообщали, что минувшим летом НАБУ уже открывало уголовное производство против Василия Грицака по факту злоупотребления служебным положением.