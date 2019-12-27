Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов привел данные, согласно которым в Украине из 28,5 миллионов трудоспособных людей легально работают лишь 12,8 миллионов. Об этом сообщает "Укринформ".

Озвучив статистику на брифинге в пятницу, чиновник затем подчеркнул, что только легально устроенные лица  имеют гарантии защиты своих трудовых прав.

Сейчас в Украине не защищены права 15,7 миллионов человек. Среди них нелегальные работники, которые трудятся без соглашений, выехавшие из Украины на заработки, трудоспособные пенсионеры, безработные, люди с инвалидностью и лица, которые занимаются домашним хозяйством.

Милованов поругал действующий кодекс законов о труде, разработанный в 1971 году.

По словам министра, он "не защищает всех 28,5 миллионов украинцев", а "его концепция или философия не соответствует тому, что сейчас происходит".

Ранее Милованов описывал, как украинцев будут увольнять по новому Трудовому кодексу.

"Страна" рассказывала, сколько зарабатывает министр на своем посту.

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