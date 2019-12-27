Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Указ об увольнении опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа №962/2019.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, Сергей Харченко был назначен главой УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский сегодня уволил в должности главы Госбюро расследований Романа Трубу и назначил вместо него Ирину Венедиктову с приставкой и.о.

Также мы сообщали, что Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА.