Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области Харченко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Указ об увольнении опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа №962/2019.
Скриншот: president.gov.ua
Напомним, Сергей Харченко был назначен главой УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016 года.
Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский сегодня уволил в должности главы Госбюро расследований Романа Трубу и назначил вместо него Ирину Венедиктову с приставкой и.о.
Также мы сообщали, что Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА.