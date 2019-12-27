Одному из фигурантов нападения на журналистов под зданием Киевского апелляционного суда во время рассмотрения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета, вручили подозрение. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в Телеграме.

"По событиям нападения на журналистов в здании Киевского апелляционного суда при рассмотрении меры пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета вручено подозрение. Первый фигурант пошёл", - написал он.

Также он предоставил сканы соответствующих документов.

Скриншоты: t.me/PortnovUA/1649

Ранее сообщалось, что нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.

Также мы писали, что унижавший журналистов на суде по Шеремету националист раньше нападал с ножом на людей.