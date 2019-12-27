Вчера, 26 декабря, завершился 23 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Донбасс" разгромил МХК "Динамо", "Днепр" на выезде уверенно обыграл "Белый Барс", а "Кременчук" с разницей в 7 шайб выиграл у "Ледяных Волков". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

МХК "Динамо" — "Донбасс" 1:9 (1:4, 0:1, 0:4)

Тур в Харькове начали один из лидеров чемпионата и аутсайдер турнирной таблицы "Донбасс" и МХК "Динамо". Дончане на правах фаворита матча еще на второй минуте встречи усилиями Кирилла Бондаренко и Олега Шишлянникова открыли счёт в матче, а до конца встречи только увеличивали счёт на табло, забросив в общей сложности 9 шайб.



В этом матче стоит отметить, что харьковчане смогли впервые в сезоне отличиться в воротах "Донбасса" - шайбу на свой счёт записал Михаил Геворкян. Еще одним героем матча стал харьковский голкипер Михаил Шевчук, который в очередной раз пытался свести до минимума пропущенные голы.



Таким образом, дублями в этом матче отметились Олег Шишлянников и Виталий Карамнов, а "Донбасс" заработал 3 очка и с 46 баллами продолжает догонять "Кременчук", который идет на первом месте.

"Белый Барс" - "Днепр" 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

В Белой Церкви тур продолжили местный "Белый Барс" и херсонский "Днепр". Учитывая то, что минувший тур оба клуба завершили поражениями - все хоккеисты были настроены только на победу в этом матче.



Первыми это доказали "щуки" - сначала херсонцы реализовали свое большинство на первых же его секундах, а потом, благодаря голу Кирилла Белоусова, и вовсе заработали комфортное преимущество. Однако, белоцерковцам вовремя удалось словить голевую удачу и усилиями Романа Благого отыграть одну шайбу. Дальше матч развивался по сценарию "Днепра" - "барсы" много атаковали, не используя свои моменты, а у херсонцев фактически каждый выход на ворота заканчивался шайбой. Таким образом, до конца матча на табло горели 6:2 в пользу херсонского клуба.



Стоит отметить, что несмотря на существенную ротацию в составе, "Днепр" смог найти хорошие сочетания, которые сходу показали результат - 4 шайбы на свой счёт записало первое звено "щук", а форвард Руслан Ромащенко заработал 4 (2+2) балла. Также своим дебютным голом за "Днепр" отметился экс-форвард "Донбасса" Александр Матерухин.



Таким образом, после этой победы херсонцы продолжили занимать третью позицию в чемпионате, отставая от "Донбасса" на три очка. "Барсы" идут на четвертом месте.





"Кременчук" - "Ледяные Волки" 8:1 (3:0, 5:1, 1:0)

Тур в Кременчуге завершили местный "Кременчук" и столичные "Ледяные Волки" и события в этом матче разворачивались точно по сценарию кременчугской команды. Киевляне смогли сдерживать стартовый натиск противника только до экватора первого периода, а потом посыпались и позволили противнику до первой сирены трижды отличиться в своих воротах.



И даже несмотря на то, что на старте второй двадцатиминутки Алексей Овчинников смог отыграть одну шайбу, однако кременчужанам вовремя удалось перехватить инициативу и еще 5 раз отличиться в воротах нового голкипера киевлян Никиты Петленко. В заключительном отрезке встречи команды существенно сбавили скорости, однако это не помешало Николаю Киселеву поставить мощную точку в матче и установить окончательный счёт 8:1 на табло.



Стоит отметить, что по ходу этого поединка один из лидеров "Кременчука" Дмитрий Созонов заработал 4 (2+2) очка, а его партнер по команде Глеб Бондарук отметился 3 (1+2) баллами. После этого поединка креенчужане с 62 очками продолжают занимать 1 место в таблице, а киевляне с 11 баллами остались на пятой строчке.

Видео: YouTube/УХЛ