В пятницу курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 23,765 грн/$1 с 23,490 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется, что котировки гривни к окончанию торгов составили 23,74-23,79 грн/$1, тогда как Нацбанк на 7 января 2020 года установил официальный курс национальной валюты 23,6862 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 декабря снизился до 23,6688 грн/$1 с 23,3042 грн/$1.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк обвалил официальный курс гривны почти на 40 копеек.

Также мы сообщали, что Нацбанк изменит систему публикации курса доллара.