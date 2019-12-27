Украинские пограничники задержали в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией грузовик с крупной партией сигарет. Об этом сообщается в Facebook Государственной погранслужбы Украины.

Согласно документам, 53-летний гражданин Словакии перевозил из Львова в Бухарест грузовиком марки Renault ящики со сладостями. Как выяснилось при осмотре, вместо вафель в ящиках были табачные изделия.

Фото и скриншот: Facebook/ DPSUkraine

Немало контрабандного груза пограничники также нашли в тайниках, расположенных в стенках рефрижератора, под обшивкой грузовика. Всего в прицепе иностранец перевозил около 250 ящиков табачных изделий.

Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України

Чтобы добраться до всего контрабандного табака, пограничникам пришлось полностью разгрузить рефрижератор. Всего они обнаружили около 125 000 пачек сигарет. Табачные изделия и прицеп у иностранца изъяли. Сумма оценки изъятого устанавливается.

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